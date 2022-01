Família de MS é encontrada morta em carro soterrado no Retiro do Chalé, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Estavam desaparecidos há dois dias o advogado Henrique Alexandrino Santos, secretário-geral adjunto da OAB (Ordem dos Advogado do Brasil) Subseção de Aquidauana, a esposa Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, professora da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e os dois filhos.

De acordo informações divulgadas pela imprensa de Minas Gerais, a família se encontrava com parentes em Paula Cândido. No sábado, dia 8, saíram da cidade em um Toyota Corolla dirigido pelo primo de Henrique, Geovane Vieira Ferreira, de 42 anos para pegar voo de retorno a Mato Grosso do Sul, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. No caminho um bloqueio na BR-040, causado pelo transbordo da barragem da Vallourec, obrigou a família a desviar o trajeto. O advogado chegou a avisar ao pai sobre a mudança no trajeto, mas depois disso, não entrou mais em contato.

Na segunda-feira (10), o carro em que estavam os três adultos e as duas crianças, Vitor Cardoso Alexandrino Santos e Ana Alexandrino Santos, de 6 e 3 anos, foi encontrado soterrado na região de Itabirito. Todos morreram presos no veículo.