Diversos veículos de comunicação vêm mostrando acusações sem fundamento contra o vereador Junior Longo. Nestes veículos, as matérias expostas não fazem a devida consulta de fonte, pois constam uma ex-assistente parlamentar, como se ainda fosse nomeada em seu gabinete, a acusação é que seria uma funcionária fantasma. Porém, como apresentado no diário oficial de Campo Grande – o Diogrande nº 4.982, na página 19, a funcionária foi exonerada no dia 21 de agosto do 2017.

As gravações mostram o Vereador Junior Longo ao lado da família, em imagem com seus filhos, esposa e pais que são usadas de forma difamatória. “Estou sofrendo ataques de todos os lados, querendo manchar a minha reputação e minha caminhada, como vereador dessa cidade”, afirma o parlamentar, que está na corrida eleitoral para sua reeleição. Sua esposa declarou, em rede social, a tristeza e o quanto se sente impotente, em proteger os filhos da maldade deste mundo.

A psicóloga Indiani Carolini Domingues Mercado da Silva, fala que uma exposição dessa maneira pode afetar as crianças de forma até irreversível, como também pode ser imperceptível por elas: “O sentimento que gera numa criança e o entendimento de uma situação dessa pode gerar grandes consequências no seu desenvolvimento físico e psicológico. Podem deixar as crianças confusas, aumentar ou criar uma timidez excessiva, gerar sentimentos de angustia e frustração e até o desenvolvimento de uma depressão infantil, mas lembrando que isso tudo depende muito do entendimento, compreensão e vivência da criança em cada situação deste porte”. A psicóloga ainda lembra que um acompanhamento psicológico neste momento, para toda a família, é importante para que possa prevenir os traumas.

O Estatuto da criança e do Adolescente, artigo 247, prevê que– Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional, pode ter como pena: multa de três a vinte salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Já estão sendo tomadas as providências jurídicas cabíveis e o responsável está sendo levantado para que possa ser punido por tal ato. Junior ainda completa: “Eu trabalho ajudando o próximo, muito antes de ser vereador e sempre trabalhei respeitando as leis de Deus, eu acredito numa política ética e de moral e que este tipo de jogo sujo, afetando a minha família, não ficará impune, nem nas leis Divinas e muito menos nas leis dos homens. Além do mais, a justiça vai mostrar a verdade, e as pessoas poderão verificar a veracidade das minhas palavras e do meu trabalho e assim validar o voto daqueles que acreditam em mim”.

Por Anderson Franco – Jornal Boca do Povo