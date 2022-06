“Família do Tráfico” é presa com R$ 18,3 milhões em cocaína na BR-262 em Água Clara. Os policiais abordaram um veículo Renault M Revescape ocupado pelo marido, esposa e filha. inicialmente disseram aos policiais que transportavam passageiros vindos de São Paulo (SP) a Campo Grande (MS). Durante a revista no veículo, os policiais encontraram no assoalho, com 102,6 Kg da droga. O trio foi contratado para levar a droga de MS até à capital paulista. O trio, juntamente com a droga e veículo, foram encaminhados para a Polícia Civil do Município.