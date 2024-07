Mãe e filho são presos por tráfico de drogas em Dourados. Ambos comandavam uma “boca de fumo” no Bairro Estrela Hory, com intenso fluxo de usuários de drogas. O olheiro foi identificado e responderá criminalmente por ter colaborado com essa associação voltada ao tráfico de drogas.

No local foram apreendidos três porções de crack e sete de maconha. Os dois foram conduzidos à 2ªDP/Dourados e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.