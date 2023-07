FAMÍLIA DO TRÁFICO: Mãe, irmão, filho, padrasto comandam o esquema do “Clã Pavão”

Jarvis Chimes Pavão comanda de dentro do presídio federal no Brasil o esquema de gerenciamento do patrimônio avaliado em US$ 150 milhões de dólares. Decorrente de atividades ligadas ao tráfico ao longo de 30 anos. Limitado, o “Barão da Drogas” contava com uma rede que era operacionalizada pelo “Clã Pavão”.

O filho de Javis; Luan Pavão Nascimento Filho é o responsável por gerir sua fortuna. Ele se encontra preso; mas segundo a SENAD o acesso dos interlocutores a ele era mais fácil.

O padrasto e mãe de Jarvis são apontados como os responsáveis pela ligação entre os demais membros que incluem a esposa de Jarvis, seu irmão, uma filha e o marido dela. Todos encabeçam a lista que totaliza 41 pessoas envolvidas no esquema milionário de lavagem de dinheiro da família.

PRESOS

Doze pessoas foram presas sendo 6 homens e 5 mulheres, entre eles contadores, advogados e representantes das empresas investigadas. Além de bens apreendidos na Operação “Pavo Real” que foi desencadeada na manhã de segunda-feira (10) que está em andamento. A ação da polícia acontece nos departamentos de Amambay, Concepción e Central no Paraguai.

DILIGÊNCIAS

Foram realizadas diligências em 41 locais. Os 12 presos, sendo 5 em Assunção e 7 em Pedro Juan Caballero, fariam parte da organização criminosa comandada por Jarvis Chimenes Pavão, principalmente no ramo empresarial para lavagem de dinheiro de atividades ilícitas.

BENS

Entre os bens já localizados pelos agentes da SENAD em Concepción e Amambay estão 12 propriedades rurais. Entre eles, a fazenda “Cielo de Dios”, que já havia sido diligenciada no primeiro dia de operação. Todos esses bens faziam parte do patrimônio da organização criminosa e são peças-chave na logística do tráfego aéreo ilícito a partir deles.

REFÊRENCIAS BÍBLICAS

Cristo Rey, Ramonita Pavão, Villa Loma, Negla Poty, Pindura, Corralito, Confinamiento, Salmo 23, Iglesinha, Jaraguá, María Cristina e Jandira e a fazenda Villa Loma, que é mais afastada onde o acesso praticamente só é possível por meio aéreo. Alguns dos nomes são referências bíblicas, uma vez que o “Clã Pavão” é considerado religioso.

PROPRIEDADES

Numa das propriedades administradas pela organização, durante as diligências os agentes descobriram uma “capela particular” arquitetada em pedras e que fica sobre um morro em Amambay. O local era utilizado como oratório pela mãe de Jarvis nas horas de recolhimento espiritual.