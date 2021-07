Família ficou presa em uma montanha-russa no domingo (18) no Tívoli Park, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ). A família permaneceu por uma hora esperando o socorro. Uma equipe de bombeiros chegou e retirou todos que precisarem descer pelos trilhos. Não houve feridos. Em Nota o Tivoli Park afirmou que “que cumpre toda as normas de segurança e manutenção, e que a família foi retirada em menos de 15 minutos por meio de uma escada auxiliar fixa existente na estrutura do brinquedo”.