Sirlei Ribeiro de Rezende, de 38 anos e o filho caçula, de 6 anos, estão desaparecidos desde a última quarta-feira (1°), quando deixaram a residência onde vivem no bairro Santa Emília.

O marido, de 41 anos e o filho mais velho do casal, de 19, estão desesperados, pois a mulher saiu carregando uma mala e os dois aparelhos celulares que estavam no imóvel, mas não atende e nem se comunica com nenhum familiar. Segundo o filho mais velho, a mãe não sofre de depressão nem qualquer outro problema de saúde e não tinha brigado com o pai para justificar o sumiço.

De acordo com o boletim de ocorrência, Sirlei aproveitou o momento em que o marido saiu de casa para ir até uma unidade de saúde, e saiu de casa carregando a mala e dois celulares.

Pai e filho fizeram contato com outros parentes que moram na cidade mas ninguém teve notícias dela ou da criança. Ainda segundo o rapaz, a mãe tem familiares no Paraná e em Curitiba, mas feito contato com os mesmos, ela também não viajou para esses lugares. Quem souber informação do paradeiro da mãe e da criança podem entrar em contato com o filho mais velho pelo telefone (67) 99334-1966.