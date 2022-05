Internada, Delinha e família pedem ajuda para tratamento hospitalar em Campo Grande. Eles estão vendendo conteúdo musical da artista para ajudar com as despesas. O filho o locutor e músico, João Paulo Pompeu, 52 anos relatou que a mãe não pode fazer shows e, além disso, tem as despesas com o tratamento de saúde que vinha fazendo em casa. “”Ela fazia fisioterapia pulmonar e oxigenação com uma profissional em casa. Também tinha uma cuidadora de idosos”. A “Dama do Rasqueado” está sem previsão de alta. Na segunda-feira (16), a artista passou por mais exames, no entanto, a descompensação respiratória continua. O quadro de saúde é estável e Delinha conversa e come bem.

PEN DRIVE

Toda a discografia de Délio e Delinha está a venda num pen drive.