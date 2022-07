A Farmacêutica Márcia Saldanha, com anos de experiência na gestão pública da saúde, anunciou que será pré-candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “Juntos vamos ter deputada estadual. Ou melhor, juntos seremos a deputada estadual, porque será um gabinete de todos”, afirmou.

Marcia atualmente é conselheira federal de farmácia pelo Estado, atuando em Brasília junto ao CFF. O anúncio da pré-candidatura de Márcia Saldanha pode ser uma oportunidade da classe farmacêutica ter uma representante dentro da Casa de Leis. Somente nos últimos anos, os farmacêuticos foram assombrados por projetos de lei que tentaram prejudicar a população e os conselhos de classe sentiram a dificuldade de derrubar “ideias mirabolantes” sem ter um profissional atuando como deputado estadual, federal ou senador. No interior, diversos farmacêuticos já conseguiram se eleger vereador e isso ajudou a profissão. A nível de Estado, esta será a melhor oportunidade dos últimos 20 anos da profissão farmacêutica em Mato Grosso do Sul.

Márcia Saldanha é casada, mãe de três filhos, religiosa, servidora pública estadual, é farmacêutica com mestrado e tem se colocado a frente de projetos importantes para a classe. O Estado tem mais de 3.800 farmacêuticos e estima-se que mais de 40 mil trabalhadores estejam ligados ao setor que ainda conta com quase 350 estudantes dos cursos de farmácias, além de cursos de técnicos em farmácia e da área laboratorial. Nas redes sociais, Márcia segue o trabalho impulsionado a cada dia e mostra na prática a diferença que um deputado tem no dia a dia da profissão.

“Acompanho há anos os farmacêuticos precisando de valorização, mais autonomia nas suas atividades profissionais, condições de trabalho, reconhecimento por parte da população e uma representatividade que vá barrar essas agressividades que a profissão passa, sem contar que a população precisa de mais defensores da saúde. Os trabalhos estão avançando dentro dos conselhos e demais entidades de classe, mas se não tivermos legisladores, continuaremos tendo dificuldades. Tenho solicitado apoio para aminha pré-candidatura e acredito no companheirismo dos colegas e da população em geral/ Será uma conquista de todos”, explicou Márcia Saldanha

Marcia já iniciou o planejamento apesar das eleições serem apenas em outubro. Os trabalhos devem ser ampliados até as convenções do partido. Ela está filiada ao DEM e agora está no União Brasil, considerado pelos especialistas a maior potência em organização política do país.