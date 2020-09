Emerson Borges é uma pessoa conhecidíssima em Campo Grande: Farmacêutico, atua na região norte e tem muito trabalho prestado em prol da população. Emerson é filho do ilustre Luizinho da Farmácia. Emerson trabalha há mais de 20 anos na área da saúde, como atendente de farmácia pode ver e conhecer de perto a realidade e os problemas sociais que Campo Grande enfrenta. Lecionou em escolas públicas e privadas, conhecendo de perto os desafios enfrentados pelos educadores na busca por uma valorização profissional e ensino de qualidade.

Projeto Saúde em Foco

Através do projeto foi levado ao conhecimento de várias pessoas sobre armazenamento correto dos medicamentos, os remédios quando mal armazenados, maneira incorreta, trazem efeitos contrários, trazendo mal-estar afetando a saúde do paciente. E através de palestras, e até mesmo em visitação as residências de moradores, ele levou o conhecimento de como guardar os remédios de maneira segura, como também a maneira correta de os descartar, sem prejudicar o leito manancial e o meio ambiente.

Pré-candidato

Quanto a decisão de ser pré-candidato a vereador por Campo Grande, Emerson Borges afirma que pretende trabalhar por todos os seguimentos da sociedade.

“A minha trajetória de vida sempre me colocou muito próximo das pessoas e das suas necessidades, convivo no meu dia-a-dia com diferentes segmentos da nossa sociedade, assim, essa convivência me fez conhecer a realidade social e após muita reflexão, o desejo de contribuir com a melhoria para nossa cidade e para a vida das pessoas, fez com que eu me colocasse a disposição e aceitasse o desafio de ser pré-candidato a vereador” disse Emerson.