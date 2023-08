Farra das diárias: Câmara suspende diárias de vereadores em Sidrolândia após gastos de quase R$ 1 milhão

A Câmara de vereadores de Sidrolândia publicou nesta quinta-feira um decreto suspendo, momentaneamente, as diárias a vereadores.Segundo portal da transparência, só neste ano, vereadores gastaram quase um milhão de reais em diárias, R$ 975.712,61 sendo algumas investigadas pelo Ministério Público Estadual.

O presidente da Câmara, Otacir Figueiredo, justificou que seguiu orientação do Departamento da Controladoria e do Departamento Financeiro para medidas preventivas e prudenciais na execução do orçamento vigente.

Investigação

Em junho, o Ministério Público Estadual recebeu mais uma denúncia de farra das diárias no Município de Sidrolândia. Desta vez, investigam o porquê do presidente da Câmara, Otacir Figueiredo, e a vice presidente, Cristina Fiuza, terem pego diárias para viagem de cinco dias, sendo que não viajaram todos os dias informados.

Segundo a denúncia, a dupla informou que viajaria para um seminário de comunicação em Florianópolis, de 29 de maio a 2 de junho e chegaram a receber os valores, mas constam, conforme comprovante em anexo na denúncia, imagens deles em Sidrolândia, em live, no dia 29, o que não justificaria o gasto.

O cidadão refere-se ao gasto exagerado com diárias nos primeiros cinco meses no Município, que já somavam R$ 782,1 mil. O valor era maior que os outros quatro anos junto, onde a Câmara totalizou gasto de R$ 859,5 mil, sendo R$ 202,5 mil em 2019, R$ 32,2 mil em 2020, 297,8 mil em 2021 e R$ 326,8 mil em 2022.

No portal da transparência da Câmara de Sidrolândia constam pagamento de R$ 22 mil para Otacir e Cristina (R$ 11 mil para cada um) viajarem para o Seminário de Comunicação em Florianópolis.

Viagem para Natal

A ouvidoria do Ministério Público Estadual, por intermédio do promotor de justiça Renzo Siufi, encaminhou ao promotor de Sidrolândia um pedido de investigação de vereadores do Município que fizeram viagem para Natal com diárias pagas pela Câmara.

O evento, realizado no Aram Imirá Plaza Hotel & Resort, na badalada praia de Ponta Negra, teve palestras diversas, como “O papel do Legislativo na fiscalização das contratações públicas”; “A Câmara Municipal de A a Z” e “Como criar uma comunicação assertiva com o cidadão”.

O encontro no Nordeste atraiu a atenção de quatro dos 15 vereadores do Município. Juntos, eles investiram R$ 126 mil de dinheiro público, conforme notas apresentadas no portal da transparência da Câmara.

Foram R$ 52,6 mil só de passagens aéreas para quatro vereadores e três assessores. O vereador Enelvo Felini Junior (PSDB) teve o maior gasto. Ele apresentou nota de R$ 11 mil para suas despesas pessoais, mas ainda levou como acompanhante a esposa, que é procuradora da Câmara, e mais um assessor. A dupla gastou mais R$ 19,8 mil.

O vereador Eliel da Silva (PSB) também gastou R$ 11 mil e levou um assessor, ao custo de R$ 9,9 mil. Já os vereadores Cristina Fiuza (MDB) e Izaqueu de Souza (Patriota) viajaram sozinhos e gastaram R$ 11 mil, cada.