O deputado estadual Coronel David (PL), representante da segurança pública na Assembleia Legislativa fez o uso da palavra durante sessão ordinária desta terça-feira (31.05), para defender o trabalho de todos os policiais brasileiros que atuam pela segurança da sociedade, em resposta à ação dos PRFs envolvidos no caso da morte de Genivaldo Santos, em Sergipe.

“A PRF já se manifestou sobre este fato e considera indigna essa atitude dos Policiais Rodoviários Federais. Apesar de vermos com tristeza essa situação, isso não deve manchar o trabalho brilhante prestado pela instituição aos brasileiros, que é uma força policial de respeito. Temos que respeitar os homens e mulheres que atuam corretamente no cumprimento de seu dever, combatendo a criminalidade e defendendo a sociedade”, frisou Coronel David.

DEPUTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

O parlamentar já foi Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul entre os anos de 2009 a 2014 e atua dentro da Assembleia Legislativa como deputado estadual na luta por melhores condições de trabalho aos agentes de todas as forças de segurança pública do Estado, pela reestruturação nas carreiras, concursos públicos para aumentar o efetivo policial e outras demandas e necessidades solicitadas pelos servidores da segurança pública.