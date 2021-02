Policiais fizeram uma “batida” na fazenda de Jarvis Pavão, El Tigre a 90 Km da Bolívia e prenderam 13 pessoas entre elas um advogado e o administrador rural no centro logístico do narcotráfico. De acordo com as investigações na fazenda pousavam em torno de 4 a 10 aviões carregados de cocaína que eram redistribuídas para o mercado brasileiro e para a Europa. Na propriedade os policiais apreenderam 1,5 toneladas de cocaína distribuídas em sacos.

Os presos são: Waldemiro Ymas Conçales (56), o administrador da fazenda, Junnior Elis Lesmo (25), Antônio Navarro Duarte de 36 anos; Dário Raúl Lesmo (43), Carlos Maria Sosa (35), Heriberto Chena (43), Fábio Ignácio Cuenca (21), e Roque Antônio Ferreira (43). O promotor do caso não passou a identificação dos outros presos.

Ainda segundo as investigações o centro logístico abastecia diversos cartéis de drogas de Amambay e Concépcion.