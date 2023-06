Fazenda na Bahia usa rede privativa para conectar tratores, máquinas e sensores

A China Mobile International (CMI), uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, oferecendo ao mercado os produtos iConnect, e a NLT Telecom, principal operadora brasileira especializada em IoT, estão implantando, em parceria com provedores de Internet, redes privativas dedicadas a grandes ambientes, como plantas industriais e agronegócio.

Uma das primeiras iniciativas, em parceria com o ISP CNX Telecomunicações, é em uma fazenda no sul da Bahia. A rede privativa instalada neste agronegócio conta com cobertura de rede celular e de rede LoRa, dedicada a Internet das Coisas, em uma estrutura de cross-connectivity, uma das especialidades da NLT. Enquanto a rede celular cobre uma área de aproximadamente 30 mil hectares, sendo usada para conectar dispositivos móveis de alto consumo em tratores e máquinas, a rede LoRa cobre uma área ainda maior, conectando sensores com baixo consumo de energia, facilitando sua implantação massiva em campo. Neste primeiro momento, a aplicação em IoT planejada será no controle de máquinas e no monitoramento de umidade e salinidade de solo, vento, luminosidade, temperatura, clima, localização de animais e outros dispositivos de telemetria.

Esta iniciativa abre caminho para ISPs de todo o Brasil ampliarem sua oferta de serviços, inclusive em áreas rurais ou de difícil cobertura pelas redes tradicionais, com melhores condições de atender às necessidades atuais do mercado IoT e consequente incremento de receita. A parceria da NLT com a China Mobile International cuida de todos os detalhes, como projetos e planejamento de implantação, processos regulatórios, equipamentos, softwares e a completa operação das redes, liberando os ISPs para focarem no suporte local aos seus clientes.

“Responsáveis por mais de 50% da conectividade no país, os ISPs são agentes fundamentais na transformação digital que está em curso, ampliando o acesso em áreas remotas, sempre abertos a inovação, com grande capacidade para prestar suporte técnico e habilidade de relacionamento com seus clientes locais. Agora, eles têm uma boa chance de se tornarem ainda mais competitivos, com os produtos iConnect da CMI”, afirma Jim Wang, Country Head Brazil da China Mobile International.

“Este é o momento ideal para ISPs de todo o Brasil ampliarem sua atuação em IoT, atendendo a necessidades crescentes do mercado, e adicionarem novas linhas de receita em seus negócios. O objetivo desta parceria da NLT com a China Mobile International é contribuir para que provedores de Internet continuem com seu papel fundamental de promover o desenvolvimento tecnológico no campo, em áreas industriais e cidades de qualquer tamanho”, afirma André Martins, CEO da NLT.

Totalmente dedicadas às necessidades específicas do cliente final, as redes privativas podem ser implantadas em diversas configurações, a depender de cada aplicação e condições geográficas locais. Este trabalho conjunto da NLT com a CMI resulta em mais flexibilidade e agilidade para projetar, desenvolver e implementar redes customizadas para cada caso de uso, utilizando desde estruturas de dimensões reduzidas e equipamentos móveis, como pequenas torres de até 10 metros de altura e alcance de cerca de 3 km, carretas autônomas (com alimentação própria e backhaul móvel), até grandes torres fixas, com mais de 50 metros de altura e alcance de mais de 50 km em campo aberto, com edge data centers e operando nas diversas faixas de frequência liberadas pela ANATEL e atendendo a todos os requisitos de regulação. “Como operadora móvel especialista em conectividade IoT, a NLT sabe entender e sugerir a melhor configuração de rede para aumentar o ROI de cada cliente em curto espaço de tempo, fazendo com que a solução caiba no orçamento e atinja os seus objetivos específicos”, afirma William Araújo, diretor de Tecnologia da NLT.