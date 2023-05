Fazendas da Ucrânia perdem trabalhadores para a guerra

O holandês Kees Huizinga enfrentou muitos desafios nas duas décadas que passou como agricultor na Ucrânia. A invasão da Rússia lançou um desafio que ele nunca esperava. Cerca de 40 de seus 350 trabalhadores se alistaram para lutar na guerra, e os substitutos que ele encontrou carecem de experiência. Huizinga teme que isso possa significar uma queda na produção de grãos e leite e, com isso, uma queda em sua renda. Sua fazenda, em um vilarejo nas colinas e planícies verdes da região de Cherkasy, no centro da Ucrânia, não é a única a perder valiosos trabalhadores agrícolas para a guerra.

Três agricultores, um grande operador agrícola e uma associação agrária disseram à Reuters que a convocação militar tornou os períodos mais importantes do calendário agrícola – as estações de semeadura e colheita – ainda mais difíceis. Eles disseram que avaliar o impacto da escassez de pessoal na produção é quase impossível – mas apenas mais uma complicação em uma campanha já difícil.

A produção de grãos da Ucrânia – há muito impulsionadora de suas receitas de exportação e dos mercados globais de grãos – já caiu acentuadamente por causa de uma guerra que interrompeu as exportações, reduziu o acesso a fertilizantes e tornou inacessíveis enormes extensões de terras agrícolas. As medidas tomadas por Kiev para isolar o setor-chave da agricultura do alistamento militar tiveram apenas um impacto limitado.

A maioria das fontes agrícolas com quem a Reuters conversou disse que pode sobreviver com trabalhadores substitutos e funcionários dobrando em alguns empregos, mas que nada substitui a experiência. “Você perde alguma eficiência lá”, disse Huizinga. “Você perde a qualidade.”

O homem de 48 anos, que vem de perto da cidade holandesa de Groningen e se mudou para a Ucrânia atraído por seus preços de terras mais baratos, disse que as perdas podem chegar a algumas centenas de milhares de dólares ou mais para sua fazenda. Em seus 15.000 hectares de terra, ele tem 2.000 vacas leiteiras e crias, e cultiva uma variedade de hortaliças e grãos, tendo resistido ao clima imprevisível e flutuações de preços, entre outros desafios ao longo dos anos.

PROJETO DE GUERRA ATINGE TRABALHO AGRÍCOLA

Uma nova campanha de recrutamento desde o início deste ano, enquanto a Ucrânia se prepara para uma contra-ofensiva amplamente esperada, coincidiu com a campanha anual de semeadura, que foi adiada por causa das fortes chuvas. “Dos 350 funcionários, há 40 no exército, nem todos na linha de frente, mas sim, sentimos falta deles”, disse Huizinga diante de sua frota de colheitadeiras. “(Para) todos os agricultores em toda a Ucrânia, acho que em média eles perderam até 15%, cerca de 15% de sua força de trabalho para o exército.”

Huizinga doou voluntariamente maquinário e dinheiro para as forças armadas ucranianas e diz que faz sentido os militares levarem motoristas acostumados a trabalhar com maquinário pesado, como colheitadeiras, caminhões ou tratores. Mas ele sentiu muito a saída, há 14 meses, de “seu cara principal”, que consertava máquinas no campo. “Portanto, ele é muito rápido no conserto de máquinas, sabe… se um trator quebrar, ele pode encontrar uma solução”, disse Huizinga. “E agora um cara novo vai levar… uma hora ou meia hora, é claro que ele terá experiência, mas levará alguns anos.”

LEI DE ISENÇÃO

A Ucrânia é conhecida há muito tempo como o celeiro da Europa. Seu fértil solo negro, grande extensão de planícies e profundos portos do Mar Negro permitiram que o país se tornasse um grande exportador de grãos em todo o mundo. As exportações agrícolas são vitais para a economia, representando cerca de 12% do produto interno bruto antes da invasão da Rússia e cerca de 60% de todas as suas exportações, e são cruciais para alimentar algumas partes do mundo, incluindo o Oriente Médio e a África, mas a invasão derrubou muito disso. É provável que a produção de grãos tenha caído para cerca de 53 milhões de toneladas em peso limpo no ano civil de 2022, de um recorde de 86 milhões em 2021. Este ano, pode cair para 44,3 milhões.

Sob um acordo mediado pela ONU que permite a exportação segura de grãos de três portos ucranianos no Mar Negro que foram bloqueados após a invasão, a Ucrânia conseguiu exportar 29,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas, incluindo grãos.

No entanto, o acordo está em risco, já que a Rússia sinalizou que não o estenderá a menos que o Ocidente facilite a exportação de grãos e fertilizantes russos, vendas que, segundo ela, foram impedidas pelas sanções ocidentais impostas a Moscou. Na esperança de aumentar a colheita da Ucrânia este ano, Kiev introduziu uma lei que permite que algumas fazendas sejam designadas como de importância crítica para a economia, fornecendo algumas isenções da convocação.

No mês passado, o governo incluiu mais fazendas em sua lista de importância crítica, reduzindo a quantidade de terra necessária de 1.000 hectares para 500 e o número médio de trabalhadores segurados para pelo menos 20 pessoas, em vez de 50. O governo diz que está fazendo de tudo para garantir que as fazendas possam fazer seu trabalho.

“A situação é muito, muito tensa”, disse Taras Vysotskiy, primeiro vice-ministro da agricultura, à Reuters. “Mas seria incorreto dizer que a mobilização interrompeu ou desacelerou significativamente o trabalho necessário para o setor agrícola.”

Apesar disso, dois agricultores disseram que o status de “importância crítica” não torna os produtores agrícolas imunes à convocação, especialmente porque o alistamento foi redobrado no início deste ano.

A quantidade de mão-de-obra disposta e capaz nas aldeias da Ucrânia não é vasta, disseram eles, com muitos jovens partindo para vilas e cidades nas últimas décadas.

Às vezes, boas relações com o escritório local de recrutamento e a oferta de apoio material às forças armadas podem fazer mais do que qualquer lei ou regra para persuadir os funcionários a não recrutar muitos trabalhadores.

A empresa de grãos Barishevka Grain Alliance, uma operadora agrícola na Ucrânia que controla 57.000 hectares de terra, dos quais 54.000 hectares são cultivados, disse que 51 de seus 1.100 funcionários estão agora “protegendo a Ucrânia”.

“A administração da empresa, o conselho de administração da empresa e os investidores entendem a urgência e a importância de medidas para fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia. Mas, além disso, há uma questão aguda de fornecer pessoal qualificado ao setor agrícola”, afirmou em comunicado. .

“A segurança alimentar da Ucrânia e de seu povo é importante para a vitória na guerra”, afirmou, acrescentando que está trabalhando com os departamentos de defesa para garantir que haja trabalhadores suficientes para campanhas de semeadura e colheita bem-sucedidas.

Denys Marchuk, vice-presidente do Conselho Agrário Ucraniano, disse acreditar que a situação este ano foi “difícil, mas não crítica” por causa das medidas para proteger parte da força de trabalho. Marchuk disse que os agricultores estão priorizando alguns funcionários, trazendo mais trabalhadoras, recrutando as pessoas deslocadas pela guerra e retreinando outros trabalhadores.