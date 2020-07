BATAGUASSU-MS (Correspondente) – Fazendeiro (64) é autuado hoje (27) por exploração ilegal de madeira com uso de motosserra ilegal. O infrator residente em Caarapó derrubou com uso de máquinas diversas árvores de variadas espécies na propriedade em desacordo com a autorização ambiental que possuía e com a motosserra sem documentação. Ele apenas possuía uma autorização ambiental eletrônica (AA-E), que é retirada pelo portal do IMASUL para explorar 11,13 m³ de madeira e havia derrubado árvores o triplo de espécies que não estavam autorizadas na licença.

Uma motosserra que estava sendo utilizada na exploração da madeira, na transformação das toras em pranchas, também não possuía o Documento de Porte. Toda a madeira e a motosserra foram apreendidas e as atividades foram interditadas. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 10.348,00 pelas duas infrações. Ele também responderá por crime ambiental de uso de motosserra sem documento ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção e por exploração ilegal de madeira, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.