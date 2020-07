No barracão localizado em uma propriedade Rural, próximo a Paranhos, os policiais encontraram um tanque contendo 2.000 litros de óleo diesel, e que funcionava como ponto de abastecimento de máquinas e veículos na propriedade, sem licença ambiental. Para complicar ainda, a PMA constatou que o produto estava armazenado em desacordo com as normas de produtos perigosos, foi constatado ainda que em vários pontos o solo era contaminado pelo produto.

O proprietário rural 952), residente em Amambai, foi autuado administrativamente e multado em R$ 20.000,00. Ele também poderá responder pelo crime ambiental previsto pela Lei Federal nº 9.605/12/2/1998.