A propriedade rural está localzada em Bonito – 300 km da Capital, e conforme informações da PMA (Policia Militar Ambiental), o proprietário rual, de 36 anos, degradou várzeas de nascentes do Rio da Prata, tornando as águas turvas. O autor ainda teve duas máquinas, uma pá carregadeira e um trator apreendidos por estarem sendo utilizados na ação em desacordo com a licença ambiental.

Ao todo foram 461 metros de drenos reformados e 106 metros de drenos que estavam sendo reformados sem licença ambiental, além de 182 metros de vegetação danificada pela máquina.

Além da multa de R$ 300 mil, o proprietário Rural também poderá pegar pena de 1 a 3 anos por crime ambiental, ou por destruir área de preservação permanente, e mais 6 meses de detenção por construir atividade poluidora sem autorização do orgão ambiental