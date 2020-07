Através do maravilhoso projeto de Eduardo Miranda (Edu), já foram entregues mais de 9 mil cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho, camas hospitalares, bengalas e muletas para a população de Campo Grande.

O assistente social teve a iniciativa do projeto quando fazia estágio na faculdade, e viu a necessidade que muitas famílias tinham em adquirir esses equipamentos essenciais para quem sofre de mobilidade motora.

O projeto Fazer o bem faz bem já contemplou e ajudou muitas famílias através das doações. “Recebemos as cadeiras velhas e quebradas e através de uma reforma minuciosa as cadeiras saem da nossa fábrica novinhas e prontas para serem entregues as pessoas que precisam. Nossa lista de pedidos vem aumentando a cada dia, mas nossa vontade de atender aumenta a cada dia”, afirmou Eduardo Miranda.

Corrente solidária

Um dos objetivos do projeto é emprestar todo o equipamento necessário para a pessoa necessitada, e assim que ela estiver melhor, devolva para ser repassado para outras pessoas que também precisam, criando uma corrente solidária.

Eduardo Miranda destaca ainda que as pessoas que possuirem quaisquer um dos itens usados e em qualquer estado de conservação e queiram doá-los é só entrar em contato que sua equipe vai buscar.

“Nós aceitamos (cadeira de rodas ou de banho, cama hospitalar, colchões de espuma ou casca de ovo, bengalas e muletas) e vamos buscá-los, ”, comentou Eduardo Miranda que, segundo ele, o projeto é um programa de ação social destinado a beneficiar pessoas com deficiência que necessitam das cadeiras de rodas e outros equipamentos.

Eduardo ainda disse a reportagem que usa parte do seu salário para consertar as cadeiras e tira dinheiro do próprio bolso para comprar os materiais para reformá-las. “O melhor que podemos fazer é servir, porque servir o próximo é a melhor recompensa. Qualquer atitude em prol do bem ao seu semelhante é de bons olhos para Deus, uma atitude pequena para nós, porém grandiosa para o Senhor Jesus”, finalizou emocionado.

Como ajudar o projeto

Você pode contribuir com a iniciativa do projeto por meio da doação de equipamentos, em qualquer estado de conservação, fone: (67) 99239-5059.