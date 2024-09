FCDL-MS celebra 30 anos com almoço executivo ao lado de empresários, entidades do setor produtivo e autoridades de MS

O evento é fechado e está marcado para o dia 12 de setembro, no Murano Buffet

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) irá celebrar seus 30 anos de história com um almoço executivo ao lado de diversas autoridades, grandes empresários e representantes de entidades. O evento é fechado e está marcado para o dia 12 de setembro, no Murano Buffet.

O Governador Eduardo Riedel é uma das autoridades já confirmadas e irá apresentar sua visão sobre as perspectivas do setor. Na ocasião, ele receberá um prêmio.

A presidente da FCDL-MS, dra. Inês Santiago, ressalta que será um evento enriquecedor, com a oportunidade de estreitar os laços e fortalecer o setor.

“Vamos celebrar nossas conquistas e entregas dos últimos anos com muita alegria. É um excelente momento para fortalecermos nosso Varejo de Comércio e Serviços. Vai ser um evento enriquecedor e histórico para o varejo de MS”, pontuou.

Também será feita a assinatura simbólica da Frente Parlamentar do Varejo de Comércio e Serviço. Essa foi uma luta incansável da Federação.

A criação da Frente é uma proposta que partiu da Federação com vistas a fortalecer o setor, e conta com o apoio do Deputado Estadual, Renato Câmara. O projeto já teve a adesão de 18 deputados, maioria absoluta na Assembleia Legislativa.

Isso possibilita soluções mais viáveis, efetivas e equilibradas para desenvolver cada vez mais o setor, beneficiando os empresários, trabalhadores e consumidores, além do setor público, atraindo investimentos para o Estado. A Frente é de extrema importância para o crescimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul.