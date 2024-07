FCO para MS: R$ 227 milhões são aprovados para empreendimentos em diversas áreas

Na 7ª reunião ordinária do CEIF-FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo de Investimento do Centro-Oeste), realizada quinta-feira (11) na Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia), foram aprovadas 110 cartas-consulta, totalizando mais R$ 227,063 milhões em solicitações de crédito para novos empreendimentos no Estado. Deste total, R$ 13,336 milhões são do FCO Empresarial e R$ 213,727 milhões do FCO Rural.

Entre os destaques estão as aprovações de solicitação de recursos do Fundo para projetos de avicultura em Aparecida do Taboado, Japorã, Sidrolândia e Mundo Novo, num total de R$ 44,5 milhões; projetos de irrigação em Cassilândia, Rio Brilhante, Paraíso das Águas, num total de R$ 28,9 milhões e projetos de correção de solo que totalizam R$ 55,9 milhões.

Ao todo, 49 municípios foram contemplados com os recursos do FCO no mês de julho: Alcinópolis, Amambai, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Coxim, Corumbá, Dourados, Dois Irmãos do Buriti, Fátima do Sul, Figueirão, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Japorã, Laguna Carapã, Maracajú, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas.

De janeiro a julho de 2024, o CEIF-FCO aprovou R$ 1,418 bilhão em recursos do Fundo para a viabilização de novos empreendimentos para Mato Grosso do Sul, sendo R$ 1,065 bilhão nas linhas de crédito do FCO Rural e R$ 352,52 milhões no FCO Empresarial. Para todo o ano, Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,41 bilhões disponíveis no Fundo.

A 7ª Reunião Ordinária foi presidida pelo secretário Adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Júnior e contou com a presença do conselheiro e secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, além dos conselheiros representantes da Seilog, Imasul, Sebrae, Fiems, Fecomercio e agentes financeiros (Banco do Brasil, Sicredi, Credicoamo e BRDE).