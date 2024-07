Feapan volta em novembro com leilões e shows em Corumbá

Um dos eventos mais tradicionais do agronegócio sul-mato-grossense, a Feira Agropecuária do Pantanal (Feapan) retorna este ano, no Parque Belmiro Maciel de Barros, em Corumbá. O presidente do Sindicato Rural do município, Gilson de Barros, confirmou a data de 7 a 10 de novembro próximo, após se reunir com o governador Eduardo Riedel e garantir o apoio do Estado no custeio da megainfraestrutura e dos shows nacionais e regionais.

A Feapan reúne o melhor da tecnologia e da genética da pecuária pantaneira, expondo a evolução das raças e da produtividade bovina (e equina) nas últimas décadas. Corumbá hoje conta com um rebanho de 1,9 milhão de cabeças, sendo o segundo maior município do país em número de bovinos, com quase duas mil propriedades dentro do bioma. Mais de 90% da planície é ocupada pela iniciativa privada de forma sustentável há mais de 200 anos.

Novo tatersal

A programação da Feapan 2024 ainda não foi definida, mas contará com leilões de gado de corte (previsão de mil cabeças), touros PO (200) e cavalos pantaneiros, além de vários shows ao vivo. Também deverá contar com pavilhões para expositores (empresas e bancos) e rodada de negócios, praça de alimentação e parque de diversão. Haverá ainda bailes todas as noites no recinto fechado do bar do parque de exposições com grupos locais.

O presidente do Sindicato Rural de Corumbá confirmou a inauguração do novo tatersal do Parque Belmiro Maciel de Barros, na abertura da Feapan. A antiga estrutura (mais de 30 anos) está sendo reconstruída com o apoio do Governo do Estado, que está investindo R$ 900 mil. O novo espaço em ambiente fechado terá instalações modernas, com acessibilidade, banheiros e reformas da cozinha, escritório e da praça de exposição dos animais e sistema de ventilação.