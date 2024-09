Federação Chinesa bane 43 pessoas do futebol por manipulação

A federação de futebol da China baniu vitaliciamente 38 jogadores e 5 árbitros após uma investigação de dois anos sobre manipulação de resultados e apostas. A investigação revelou que 120 jogos foram manipulados e envolveu 41 clubes.

Entre os banidos estão jogadores notáveis como Jin Jingdao e Guo Tianyu. Além do sul-coreano Son Jun-ho. Foram anunciadas punições criminais para 44 pessoas e banimentos de cinco anos para 17 indivíduos adicionais. Essas ações destacam um esforço significativo para combater a corrupção no futebol chinês.

Essa situação pode ter repercussões amplas, afetando não apenas a reputação do futebol chinês, mas também sua integridade e competitividade no cenário internacional. A luta contra a corrupção no esporte é um passo crucial para garantir que ele permaneça justo e competitivo.