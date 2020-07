A Federação Interestadual das Polícias Civis das regiões Centro Oeste Norte (Feipol) e a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) entraram com petição junto ao Governo do Estado de MS solicitando que o ato de demissão do investigador Tiago Henrique Vargas seja revisto.

A demissão do servidor foi publicada no Diário Oficial do dia 17 de julho por meio da Resolução “P” Sejusp-MS n° 343/2020, assinada pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

“Esperamos que isso seja revisto, pois trata-se de um excelente investigador de polícia, um pai de família que ficou sem emprego numa situação economicamente instável como essa que estamos vivendo, de pandemia”, afirma o presidente em exercício do Sinpol, Pablo Rodrigo Pael.

Confira o documento que está no perfil do Instagram da Feipol ( @feipolcon )

Créditos: SINPOL/MS