Feijão: números são bons, mas produtor se preocupa

Informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses (Ibrafe) indicam que os dados do governo paranaense são animadores para as safras de feijão do Paraná. Os indicativos são otimistas, principalmente quando se fala sobre o desenvolvimento da safra e também das previsões de produtividade do grão.

“De acordo com o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura do Paraná (SEAB), as lavouras da 2ª safra 2022/23 de Feijão no Paraná estão com excelente desenvolvimento, com mais de 90% sendo considerado bom. O otimismo é bastante grande neste momento, tanto que faz prever que a produtividade passe dos 1670 quilos do ano passado para 1990 quilos neste ano”, comenta o instituto.

Os números da produção vêm acima do que foi captado na safra anterior, com uma área plantada menor do que 2022. Contudo, os agricultores ainda estão apreensivos, já que o tempo frio que está pode chegar pode atrapalhar os planos de colheita, já que os produtores avançaram muito no que chamamos de janela ideal de cultivo.

A produção da 2ª safra em 2022/23 deve chegar a 588,8 mil toneladas, 5% acima das 561,5 mil toneladas na safra anterior (2021/22). A área plantada foi estimada em 295,9 mil hectares, 12% abaixo dos 338 mil hectares plantados na safra anterior. No entanto, nada muda a apreensão dos produtores que avançaram muito na janela ideal de cultivo e o frio será uma preocupação de agora até colher.

Na semana passada, o mercado de feijão-preto não teve vendas reportadas. “No Feijão-carioca, o mesmo está ocorrendo. Foram raros os negócios reportados ontem. Os compradores que apareceram ofertaram valores abaixo da média das semanas anteriores e, assim, os produtores preferem esperar”, conclui.