A Produção de feijão-preto supera consumo em cerca de 100 mil toneladas. A análise foi publicada no Boletim AgroConab, da última sexta-feira (27). A maior parte do feijão-preto no país é cultivada nas duas primeiras safras da leguminosa, sendo que 70% da produção total se concentra no estado do Paraná.

CONAB

De acordo com as estimativas da Conab, a produção total de feijão incluindo as variedades cores, preto e caupi deverá atingir 3,1 milhões de toneladas, enquanto o consumo interno é estimado em 2,85 milhões de toneladas.

OUTROS PRODUTOS

Além da análise sobre o feijão, o AgroConab traz um balanço mensal com informações sobre preços internos e externos, quadro de oferta e demanda e perspectivas de curto e médio prazo para as culturas de arroz, milho, soja e trigo, bem como um panorama de mercado para as carnes bovina, suína e aves.

PUBLICAÇÃO

A publicação fornece informações detalhadas da balança comercial, importante ferramenta para acompanhar o abastecimento do mercado interno.

Clique aqui para ter acesso a íntegra do AgroConab.