Além dos canais digitais, o Gabinete de Rua do vereador Ronilço Guerreiro também está circulando pelos bairros e centro da Capital. Neste sábado, das 10h às 12h, estará na Barão do Rio Branco em frente ao Bar do Zé e, das 16h às 20h, estará na Feira Livre da Vila Jacy. Junto com o atendimento ao público com demandas para o Gabinete, os projetos de incentivo à leitura estarão juntos. Pela manhã com o projeto Livros Carentes na Barão e na feira o projeto Freguesia do Livro.

Além do atendimento presencial, no site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual que também pode ser utilizado para o encaminhando de demandas. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019. “Nosso mandato é participativo e ouvir as pessoas sempre é muito importante. Aqui estou falando de demandas e melhorias para os bairros, mas já recebemos até sugestões de projetos que viraram lei, como é o caso do transporte para estudantes cadeirantes. Queremos e vamos melhorar muito nossa cidade, mas com a ajuda das pessoas será ainda melhor”, destacou o vereador.

Serviço:

Projeto Livros Carentes – Rua Barão do Rio Branco em frente ao Bar do Zé. Horário das 10h às 12h