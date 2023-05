Feirão de Oportunidades da Prefeitura encaminha 780 trabalhadores ao emprego

A 3ª edição do Feirão de Oportunidades, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, nessa segunda-feira (8), encaminhou para vagas de emprego mais 780 trabalhadores além de registrar 860 atendimentos através da Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Sem necessidade de experiência prévia para 70% das vagas oferecidas, o 3º Feirão de Oportunidades proporcionou a Verônica Torres, de 18 anos, a chance do primeiro emprego. Ela conta que resolveu participar graças ao conselho da irmã. “Ela soube através das mídias e gostei da ideia. Minha estreia será como operadora de caixa em um supermercado perto da minha casa, uma empresa que aposta no crescimento dos seus colaboradores. Ainda bem que segui a recomendação para conhecer o evento”, lembra.

Empregador da vaga, o Assaí Atacadista encerrou a agenda com 50% da meta de recrutamento cumprida, contabilizando 97 encaminhamentos. “Muito boa a iniciativa e serve de exemplo para outros lugares do Brasil. Nunca vi um evento igual, e nos ajudou muito”, disse Anderson Dias, gerente da unidade que será aberta em Campo Grande, no próximo semestre.

A prefeita Adriane Lopes enfatizou a importância do Feirão e de ações da Prefeitura que promovem a economia da Capital. “Estamos desburocratizando ações, modernizando a gestão, projetando uma cidade com crescimento e expansão. Um lugar de oportunidades a todos, e a geração de emprego e renda é, sem dúvidas, uma das nossas prioridades nesse processo”.

Leandra Martins, de 37 anos, moradora do Jardim Nova Jerusalém, conta que busca uma vaga no mercado de trabalho há dois meses. “Sonho com a carteira assinada, não está fácil, então, com o Feirão posso tentar em várias alternativas. Ótima ideia essa de trazer tantos RH (Recursos Humanos) de empresas aqui”, elogia a candidata a uma das 27 vagas para auxiliar de cozinha disponibilizadas na segunda-feira.

Informada pelas redes sociais sobre os recrutamentos, Dircilene de Lima Marques, explica que procurou a Funsat para se candidatar a uma vaga de recepcionista. “Moro no São Conrado e fiz questão de chegar bem cedo. Trabalhava como autônoma e agora busco o espaço em alguma empresa, com contratação na carteira. Não posso ficar sem renda, o importante é trabalhar logo”, fala.

Oportunidades que possibilitem crescimento e conexão a grandes empresas atraiu Renan Seren, de 35 anos. “Estou de olho na oportunidade para auxiliar de produção. É uma função que serve de entrada em empresas grandes, na indústria, por exemplo, e permite a pessoa melhorar, após ganhar experiência e se capacitar. Tenho disposição para aprender e vestir a camisa”, reforça o morador do Jardim Betaville.

Ana Cláudia Dias, de 34 anos, há cinco meses tentava uma recolocação, o que conseguiu na 3ª edição do Feirão de Oportunidades. “Já tinha vindo na Funsat, mas não em um dia assim. Muito feliz por ter dado tudo certo”, comemorou a moradora do Nova Lima, ao ser selecionada durante entrevista para auxiliar de produção, cargo que preencheu todas as vagas disponibilizadas.

“Chegamos à terceira edição com uma realização mais madura e com um entendimento maior do que é esse momento para recrutadores e também para quem sonha com uma contratação. O Feirão foi criado para facilitar esse elo e assim promover mais dinamismo ao nosso mercado de trabalho”, conta o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva

Adjunto na pasta, João Henrique Lima Bezerra, avaliou os crescentes e positivos números do Feirão. “Mais uma vez, reafirma o importante papel da Funsat em levar às pessoas novas perspectivas e qualidade de vida por meio do trabalho, encurtando distâncias entre esses indivíduos e a colocação ou recolocação que tanto procuram”, conclui.