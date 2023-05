Feirão de Oportunidades tem recorde de parceiros e vagas de emprego

Para fomentar a empregabilidade na Capital, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza a 3ª Edição do Feirão das Oportunidades, que acontece nesta segunda-feira (08), na sede da instituição. A iniciativa conta com 31 empresas parceiras que juntas, vão ofertar 1.000 vagas de trabalho para contratações imediatas.

A edição de maio do Feirão, em comemoração do Mês do Trabalhador, terá oportunidades para 150 profissões, com salários que variam entre R$ 1.320 a R$3 mil. São vagas na construção civil, setor de serviços, comércio, indústria, mercado de automação e no agronegócio. A Funsat está localizada na Avenida 14 de julho, 992 – Vila Glória

As oportunidades são para os trabalhadores interessados conseguirem vagas em grandes empresas de Campo Grande, que estarão na sede do órgão com representantes do departamento de Recursos Humanos. A ação dinamiza o recrutamento de funcionários e visa resultados imediatos de contratação no evento agendado nesta segunda-feira.

“Projetamos nessa edição, um recorde de público e de encaminhamentos e para isso, fechamos parcerias com uma quantidade maior de empresas. Nesse Feirão, são 31 equipes de recrutadores estarão com stand na Funsat, bem mais que os 21 que trouxemos na última edição. Foi justamente esse maior número de parceiros e apoio do engajamento deles que vamos poder ofertar 1.000 vagas para contratações imediatas”, fala o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva.

Confira a lista das empresas que recrutam nessa agenda da Funsat, entre as 08 e às 14h:

* Assaí Atacadista

* Atacadão

* Claro

* Coca-Cola

* Coco Bambu

* Comper

* Dale Sorvetes

* Employer

* Enjoy Inglês Profissionalizante

* Fort Atacadista

* Liz Lingerie

* JBS

* JC Soluções

* João Bittar

* Morhena RH

* New Line

* Pax Real

* Plaenge

* Protege

* Refriko

* Sabin

* Santa Casa de Campo Grande

* São Julião

* Skill

* Solurb

* Supermercado Mister Junior

* Supermercado Pires

* Tatho

* Telemont

* Ton Lene Lingerie