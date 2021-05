Agentes do Departamento de Análise e Inteligência Criminal (DACI), da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc) de Montero, prenderam o brasileiro Marcelo Silva Borges, vulgo ‘Vida loca’. Ele se tornou o criminoso mais procurado pela Polícia desde 2019 . Após um trabalho de inteligência, os integrantes do Felcc del Norte Integrado, chefiado por seu diretor, Roy Torrico, descobriram que o brasileiro residia no município de Saavedra, sem medo de ser preso, pois há um mandado de prisão contra ele. , que já foi executado. Os policiais do Felcc com o apoio de Diprove, montaram uma operação de acompanhamento e conseguiram prendê-lo em Montero. Na sua prisão Vida Loca teve duas armas apreendidas e está sendo investigado pela participou de outros crimes.