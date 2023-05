Felipe Cabocão, ex-lutador de UFC, morre atropelado por ônibus no Rio de Janeiro

O MMA brasileiro está de luto. Na manhã desta segunda-feira (1°), o lutador amapaense Felipe Cabocão, de 29 anos, morreu atropelado no Rio de Janeiro.

Cabocão retornava de um treino quando foi atropelado por um ônibus na Avenida das Américas, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro.

Felipe Cabocão nasceu em 31 de março de 1994, em Macapá, no Amapá. Ele deixa a esposa Jaqueline e um filho de seis meses.

Carreira

O lutador foi campeão do Jungle Fight, evento brasileiro de MMA, em 2017. Ele ganhou chance no UFC em 2019 e fez seis lutas, com duas vitórias e quatro derrotas. Neste ano, Cabocão fez um combate, pelo Ares FC, e venceu o francês Alioune Nahaye por finalização.