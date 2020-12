O deputado estadual Felipe Orro entregou equipamentos nesta terça-feira (15), adquiridos por emendas parlamentares de sua autoria, destinados à Educação de Aquidauana e Anastácio. Ao todo, foram oito escolas estaduais visitadas e que já receberam os objetos de apoio ao desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos e educacionais, afetados pelo fechamento das escolas em função da pandemia da covid-19. “Reconhecemos as dificuldades do trabalho educacional nesta pandemia que exigiu a interação online entre educadores e alunos. Não é todo mundo que tem acesso à internet em suas casas. Procuramos atender cada reivindicação dos diretores, professores, pais e alunos, com a destinação destes recursos, aplicados na compra de diversos materiais para suprir estas dificuldades nas escolas. Parabéns a toda comunidade escolar”, comemora o parlamentar.

Com uma emenda de R$ 40 mil de autoria do deputado, a segurança na Escola Marly Russo Rodrigues do Bairro Nova Aquidauana, recebeu o reforço de 32 câmeras de monitoramento e mais oito computadores para o segundo laboratório de informática da instituição. “Estamos com uma expectativa muito boa para recepcionar os nossos estudantes no ano de 2021, possivelmente já com o nosso ensino híbrido e aí sim, vamos estar fazendo mais do que nunca o uso destas novas tecnologias”, garante a diretora Meire Aparecida.

A diretora da Escola Cândido Mariano de Aquidauana, Nilda Fátima, reforçou a satisfação da instituição em receber mais uma emenda do deputado Felipe Orro que destinou R$ 40 mil para a aquisição de 16 aparelhos de ar condicionado para as salas de aula. “Felipe tem contribuído muito com a questão do aprendizado, porque é sobre a climatização e isso facilita muito na contribuição ao processo de ensino e aprendizado”, afirma.

Na Escola Marechal Deodoro da Fonseca em Aquidauana, Felipe destinou recurso para a compra de oito condicionadores de ar, dez lousas de vidro, 14 computadores e uma caixa de som. Uma das escolas mais antigas e a maior no número de estudantes, E.E. Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), foi enviada emenda para aquisição de 16 condicionadores de ar.

A professora Cristiane Niz Barcelos, diretora do CEJAR, acompanhou Felipe durante a visita técnica e agradeceu ao deputado pela parceria de sempre com a escola e pelo envio de investimentos que fortalecem na qualidade de vida e melhoria no aprendizado dos estudantes, “Nós queremos aqui agradecer ao deputado, pela confiança e pelo carinho depositado sempre a nossa comunidade. Lembre-se sempre da nossa comunidade nas emendas que realmente, muito têm nos ajudado. Porque quando nós temos um ambiente melhor, o aprendizado se torna também mais fácil”, agradeceu a diretora.

Anastácio

Felipe contribuiu com uma emenda de R$ 40 mil para a aquisição de 15 condicionadores de ar, que irão atender os alunos e professores da escola Carlos Drummond de Andrade. A diretora da instituição, professora Rosenir de Souza Albres, entregou ao deputado um ofício para solicitação de um novo recurso para equipar a banda de percussão da escola, para a compra de novos instrumentos e uniformes.

Eliane Carpejani, diretora da Escola Roberto Scaff que funciona em tempo integral de ensino, acompanhou o deputado Felipe Orro e o vereador do município, Professor Aldo, na entrega dos seis condicionadores de ar e dez computadores para a sala de tecnologia da escola. “Neste dia estamos fazendo a entrega dos equipamentos junto com o deputado Felipe Orro, autor da emenda parlamentar de 40 mil destinada à nossa escola. Toda comunidade está muito feliz com esta ação, então em nome da nossa escola e da APM agradecemos ao deputado”, comemora Eliane Carpejani.

Já para a Escola Maria Corrêa Dias foram liberadas emendas de 2017 e 2019, no valor de R$ 20 mil e R$ 40 mil respectivamente. Com os recursos, a diretora Maria Aparecida e a diretora-adjunta, Tereza Janete, adquiriram equipamentos diversos como freezer, bebedouros, torneiras, projetores e computadores.

“Há muito nossa escola não vem recebendo recurso tecnológico que hoje faz toda a diferença, principalmente neste momento que nós vivenciamos. Necessitamos de computadores porque tudo se tornou online, remoto, essa necessidade sem dúvida vai ser suprida com a aquisição desses equipamentos. Parte deles irão atender a secretaria da escola, os professores e os nossos alunos. Este olhar diferenciado que o deputado tem faz toda diferença, porque nós vemos seu trabalho dentro do nosso município e da nossa região. É realmente um deputado que representa a Educação”, ponderou a diretora-adjunta Tereza Janete.

Para os alunos e professores da Romalino Alves de Albres, o deputado e a direção da escola celebraram a entrega do kit multimídia, tela retrátil, cadeiras, uma caixa acústica, um liquidificador, três bebedouros, quatro aparelhos de ar condicionado e três computadores para apoio das aulas remotas. Durante a entrega, a direção colegiada da escola solicitou apoio ao deputado Felipe Orro, para o não fechamento das salas do terceiro ano do ensino fundamental.

“Sabemos da demanda e do trabalho de alfabetização desenvolvido em nossa escola com uma das melhores notas do IDEB 5.5, da nossa estrutura física e pedagógica e a localização centralizada que favorece as famílias desses alunos. Considerando estas situações e o quadro de professores capacitados para alfabetização é que reiteramos a importância de continuarmos atendendo esta faixa etária de ensino, são alunos com oito e nove anos de idade”, exclamou a coordenadora pedagógica professora Cassia Arruda.

No final do ano passado, Felipe Orro esteve em Aquidauana reunido com diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores das escolas estaduais de Aquidauana e Anastácio, para direcionar a aplicação dos recursos destinados à Educação dos municípios.

Felipe selecionou o valor total de R$ 600 mil do total de suas emendas parlamentares para serem distribuídos entre 15 instituições de ensino. “Nunca foram enviados tantos recursos por emendas parlamentares de uma só vez para a Educação de Aquidauana e Anastácio. A minha luta continua e vocês podem contar com o nosso trabalho na Assembleia para trazer mais investimos para nossa região”, destaca Felipe.

Além destas instituições, outras sete escolas foram selecionadas em 2019 para receber emendas parlamentares de autoria do deputado: Aldeia Guilhermina (Anastácio), Carlos Medeiros (Anastácio), Pastor Reginaldo Miguel Hoyenó’O (Aquidauana), Felipe Orro (Aquidauana), Professor Domingos Veríssimo Marcos (Aquidauana), Salustio Areias (Aquidauana) e Dóris Mendes Trindade (Aquidauana).