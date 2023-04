Felipe Jonatan, do Santos, tem lesão grave e deve perder o restante da temporada

O Santos deve perder um titular importante para o restante da temporada. Exames de imagem apontaram que o lateral-esquerdo Felipe Jonatan rompeu de forma total o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

A lesão que aconteceu nos primeiros minutos do empate do Peixe com o Audax Italiano nessa quinta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. Ele vai passar por uma cirurgia nos próximos dias.

“Após exames de imagem realizados nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan teve constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O atleta passará por cirurgia nos próximos dias”, informou o clube.

Após exames de imagem realizados nesta sexta-feira (21), o lateral-esquerdo Felipe Jonatan teve constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O atleta passará por cirurgia nos próximos dias. Força, Felipe Jonatan! 👊⚪️⚫️ pic.twitter.com/0dXflt5Cmt — Santos FC (@SantosFC) April 21, 2023

Felipe Jonatan é um dos jogadores de confiança de Odair Hellmann, treinador do Santos. Depois de se recuperar de uma lombalgia que o afastou dos primeiros jogos da temporada, ele se consolidou como titular da equipe e vinha sendo nome certo na escalação do time paulista.

Opção caseira

Sem dinheiro para fazer contratações, o Peixe deve ter o jovem Lucas Pires como a principal opção para a lateral-esquerda.

Assim como o Atlético-MG, adversário do Santos no jogo de domingo, 16h, o Peixe está em busca dos primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o time paulista foi derrotado pelo Grêmio, em Caxias do Sul.