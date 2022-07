O deputado estadual Felipe Orro (PSD) comemorou nesta quinta-feira (7), o término da obra de reforma e ampliação da pista de exames práticos do Detran (Departamento de Trânsito) de Coxim. A indicação foi apresentada pelo deputado em março do ano passado, refletindo ao pleito do ex-vereador do município, Careca da Iluminação. A data para a entrega da pista à população coxinense será marcada para os próximos dias.

“Na época em que entramos com o pedido de reforma do Detran em Coxim, a necessidade de manutenção era urgente, tanto na parte interna, como na pista, banheiros e nos arredores do prédio que sedia o Detran. São investimentos que oferecem melhorias no atendimento aos condutores coxinenses”, comemora Orro.

O pedido do deputado para realização das obras foi fortalecido com a insatisfação de funcionários e alunos dos centros de formação de condutores de Coxim, que alertavam o parlamentar para o estado ruim de conservação da pista.

Felipe Orro enviou o pedido das obras no Detran de Coxim ao governador, Reinaldo Azambuja, e ao diretor-presidente do Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul (DETRAN/MS), Rudel Espíndola Trindade Júnior.