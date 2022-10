Felipe Orro é presidente da CPI da Energisa e comprou briga contra as altas tarifas praticadas na cobrança da energia elétrica em Mato Grosso do Sul, ao lado do deputado Contar, relator da Comissão. “Tive aqui nesta Casa de Leis a oportunidade de conviver com o Capitão Contar, nosso relator na CPI da Energisa, homem correto, sério e ético. Uma pessoa que tem um coração grande, que tem a retidão e o trabalho como meta em sua vida pública. E dado a esse conhecimento, de valores morais e intelectuais do Capitão, meu apoio vai para ele”, explica.

Felipe Orro sempre contou uma votação expressiva no Estado, sendo que nas últimas campanhas foi o deputado estadual mais votado de sua coligação. Nas eleições de 2018 foi o terceiro com melhor resultado nas urnas.

“Continuo aqui como advogado e cidadão. Faz um ano e dez meses que perdi meu pai e eu tenho que dar um pouco de atenção à minha família e organizar minha vida”, comenta Orro.

Em sua primeira eleição como prefeito, Felipe Orro foi o quinto mais bem votado de todo MS com 12.195 votos. Na sua reeleição este número cresceu para 14.284.

Mais tarde, em 2010, se candidatou a deputado estadual, e venceu, com 25.703 votos, sendo o mais votado da sigla da qual fazia parte na época.

Foi reeleito 4 anos depois, com 28.571 votos, e acabou por ser reconduzido ao cargo de 3º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Em 2018, Felipe Orro foi reeleito pela terceira vez, com 27.661 votos, para representar quem lhe confiou o voto e trabalho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Por fim, o deputado parabenizou o resultado eleitoral do primeiro turno de 2022, que teve como resultado a reeleição de 17 parlamentares que continuam na Casa de Leis na próxima Legislatura.