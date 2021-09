O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao governo nesta quinta-feira (09), estudo de viabilidade para a implantação de cursos técnicos profissionalizantes na Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian, em Miranda, atendendo indicação de autoria da vereadora do município, Elange Ribeiro.

Felipe destaca a previsão legal expressa na Lei municipal nº 1.335 de 2015, que dispõe sobre o Plano de Educação de Miranda, “a meta 11 dá conta do fomento à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em regime de colaboração com o Estado e iniciativa privada, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público”, justifica o parlamentar.

O deputado acrescenta que a implantação dos cursos técnicos vai criar mais oportunidades profissionais para as pessoas e fomentar também, a geração de empregos, o desenvolvimento da economia local e aprimorar a qualificação profissional, “há mais de cinco anos, não são ofertados cursos profissionalizantes pela rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, em Miranda”, afirma.

O pedido foi encaminhado ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia à secretária Estadual de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta.