O deputado estadual Felipe Orro (PSD) solicitou em indicação apresentada na Assembleia Legislativa, análise técnica do Governo do Estado para a estadualização da estrada vicinal que dá acesso ao corredor conhecido como Sete Voltas, no trecho que vai até o Distrito de Vista Alegre, sentido Passa Cinco, localizada em Maracaju.

“A estadualização da referida via tem a intenção de facilitar um possível processo de pavimentação asfáltica da estrada, que é de extrema importância para os pequenos produtores e para os moradores do Distrito de Vista Alegre”, justifica Felipe.

O parlamentar explica que a estadualização da estrada é uma demanda antiga de autoridades do município, bem como dos produtores rurais da região, já que boa parte do escoamento da produção rural local passa por esta estrada.

“Asfalto é progresso. A estadualização desta via traria agilidade para a manutenção regular da mesma parte do Estado e, futuramente, com sua pavimentação, a agilidade no escoamento dos produtos traria grande progresso para aquela região de Maracaju”, afirma o deputado.

Felipe Orro encaminhou o pedido ao governador Reinaldo Azambuja, bem como ao secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio.