O deputado estadual Felipe Orro (PSD) solicitou em duas indicações apresentadas nesta terça-feira (5), a viabilidade de transmissão do sinal da TVMS (afiliada à RecordTV) e SBTMS, para a cidade de Aquidauana e região. O parlamentar diz que são inúmeros os pedidos da população que conta com a transmissão regular de apenas um canal de sinal aberto, no caso a TV Morena, afiliada da TV Globo.

Portanto, são muitos os apelos por mais opções de canais de televisão aberta em Aquidauana que tem uma população estimada em quase 50 mil habitantes conforme dados do último censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Os moradores de Aquidauana necessitam e merecem um número maior de canais abertos de televisão, para que tenham mais opções de escolha de entretenimento e de programas jornalísticos, que trazem os principais fatos e acontecimentos econômicos, esportivos, sociais e políticos”, pontua o deputado.

Felipe Orro encaminhou a solicitação aos diretores das respectivas emissoras no Estado, Maurício Andreolli do SBTMS e Ulysses Serra Neto da TVMS.