O deputado estadual Felipe Orro (PSD) solicitou ao Governo do Estado, a realização de estudos técnicos para a viabilização da diminuição da alíquota do IPVA de carros para 2%, bem como, o IPVA de motocicletas para 1%. A alíquota do imposto para automóveis no Mato Grosso do Sul é de 3,50% sobre o valor de mercado do veículo.

“A redução do IPVA ajudaria os contribuintes sul-mato-grossenses a realizar dentro do prazo estipulado o pagamento do imposto inerente a seus veículos, para que possam ficar em dia com seus débitos, trazendo benefícios também ao Estado que perde com as inadimplências”, afirma o deputado.

Em setembro do ano passado, o parlamentar apresentou indicação solicitando ao governo a redução da alíquota do IPVA e aumento do parcelamento do imposto de cinco para dez parcelas.