O deputado estadual Felipe Orro encaminhou indicação ao superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso do Sul (DNIT/MS), Euro Nunes Varanis Junior, solicitando estudo de viabilidade para a duplicação da rodovia BR-060, no trecho que interliga Campo Grande a Sidrolândia. O pedido foi enviado ao gabinete do parlamentar pelo vereador de Sidrolândia, Sandro Luiz Gonzalez.

Felipe afirma que o constante tráfego de veículos leves e pesados entre Sidrolândia e a Capital, vem causando um grande desgaste em diversos pontos da pista da rodovia, justificando os estudos para viabilização de duplicação na pista. Conforme o deputado, essa medida será definitiva para a solução dos problemas na estrada, que vem colocando em risco a vida dos cidadãos que trafegam diariamente pela BR-060.

“Lembrando que a BR-060 é uma das principais rodovias que farão parte da Rota Bioceânica, sendo via de acesso para produção agrícola e pecuária, bem como, para o turismo”, finaliza o deputado.