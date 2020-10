O deputado estadual Felipe Orro solicitou obras de pavimentação na rodovia MS-425 em Chapadão do Sul, no trecho que interliga o complexo industrial da Usina IACO Agrícola até a BR-060, aproximadamente 27 km de asfalto. O parlamentar também pede a construção de uma rotatória no entroncamento da mesma rodovia com a BR-060. “São obras importantes que irão facilitar o tráfego de colaboradores da empresa e o escoamento da produção agrícola na região, atendendo não só a IACO, mas também os produtores rurais dos municípios próximos a Chapadão do Sul”, afirma Felipe.

A IACO opera há 40 anos em Chapadão do Sul e gera de forma direta e indiretamente aproximadamente 4.500 empregos. Devido à sua intensa produção, a empresa é responsável por 1.900 viagens no trecho sem asfalto da estrada. Além de que, as duas rodovias são responsáveis pelo transporte de toda produção agrícola local que movimenta em torno de 24.000 carretas por ano.

Em ofício enviado ao gabinete do deputado, o vereador de Chapadão do Sul, Paulo Lupatini e o superintendente da IACO, Edson Luiz Cunha da Rocha, afirmam que a pavimentação bem como a construção do trevo/rotatória, são obras que além de melhorar o escoamento da produção, vão favorecer outras indústrias agrícolas em cidades vizinhas como Costa Rica, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. “Por ser uma obra que interliga duas rodovias, beneficiará toda comunidade, sendo que diminuirá em aproximadamente 25 km a distância entre Costa Rica e Campo Grande”.

Felipe Orro apresentou os pedidos em duas indicações na Assembleia, encaminhadas ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Infraestrutura e vice-governador, Murilo Zauith.