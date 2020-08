O deputado estadual Felipe Orro pediu empenho ao secretário nacional da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), Robson Santos da Silva, na destinação de quatro ambulâncias para atender urgências nas comunidades indígenas de Aquidauana, que hoje sofrem com o agravamento da pandemia e o colapso na saúde local. “A doença avança nas aldeias, a situação é grave e requer urgência na intensificação das ações de combate à pandemia da Covid-19, principalmente aos mais vulneráveis”, destaca o deputado.

Em Aquidauana os registros de mortes causadas pelo novo coronavírus chegam a 24 óbitos, sendo que destas vítimas que perderam suas vidas, 15 são indígenas. Isso equivale a 65% do total de vítimas fatais na cidade e o mais agravante é que a cada dia aumentam os números de casos positivos da doença. Fica evidente que os mais afetados nesta estimativa são os indígenas. “É mais do que necessário aumentarmos a frota de ambulâncias destinadas ao atendimento nas aldeias neste grave momento em que a saúde dos índios de Aquidauana sofre maior ameaça com a pandemia”, reitera Felipe.

Felipe Orro também solicitou a intervenção da SESAI na ativação da Unidade de Atenção à Saúde Indígena da Aldeia Ipegue em regime de plantão 24 horas, para intensificar as ações de combate e barrar o avanço da pandemia da Covid-19 entre as comunidades indígenas na região de Aquidauana. “É imprescindível elevar o quadro de profissionais da saúde e também dos equipamentos necessários para o atendimento em regime 24 horas nesta unidade. Preocupante é ver que nas aldeias, os registros de casos positivos do novo coronavírus não param de aumentar. Vamos fazer o possível e levar o amparo necessário neste momento para salvar vidas”, finaliza.