O deputado estadual Felipe Orro solicitou no começo do ano, ao Governo do Estado, a realização dos serviços de pavimentação asfáltica na rodovia MS- 338 em Camapuã, no trecho de acesso a Ribas do Rio Pardo. Conforme o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o Governo do Estado já autorizou o início das obras para janeiro de 2022. “A indicação veio, nós processamos o projeto, licitamos a obra, todo esse trâmite burocrático caminhou. E em janeiro, se Deus quiser, vamos começar os serviços, atendendo Camapuã, toda população e a região como um todo”, informa Eduardo Riedel.

Felipe Orro afirma que a obra nessa importante rodovia trará agilidade na logística do trajeto entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. “Vemos isso como um grande auxílio ao desenvolvimento de Camapuã e Ribas do Rio Pardo”, comemora o deputado.

O valor total da obra foi orçado em R$ 88,8 milhões, investimento que vai possibilitar a pavimentação da rodovia estadual MS-338. O valor e empresa vencedora da licitação foi publicado em outubro deste ano, no DOE-MS (Diário Oficial de Mato Grosso do Sul) pelo Governo do Estado. A pavimentação da estrada atende aos anseios dos moradores e produtores rurais da região, expressos na indicação nº 13/2021, encaminhada ao gabinete do parlamentar, de autoria do vereador de Camapuã, Marquinho Moreira.

“Pedimos ao deputado Felipe Orro para que fizesse essa indicação ao governo para pavimentação da MS-338. As pessoas que utilizam a via têm muitas dificuldades, então fizemos esta indicação e hoje estamos sendo atendidos”, finaliza Marquinho Moreira.