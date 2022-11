A última pauta de julgamentos de 2022 das varas do Tribunal do Júri de Campo Grande concentra diversos casos de tentativa de feminicídio e feminicídio ocorridas na Capital nos últimos anos.

É o caso do júri do dia 16 de novembro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, em que vai a julgamento um homem acusado de feminicídio praticado no dia 16 de março de 2022, por volta das 20 horas, em residência localizada no Parque do Lageado.

A acusação apontou que o réu teria praticado o crime por motivo torpe, por não aceitar o término do relacionamento com a vítima e utilizou de recurso que dificultou a defesa desta. Ele teria praticado o crime por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, além de praticar o crime na presença de descendentes.

No dia 17 de novembro, um acusado de tentativa de feminicídio vai a julgamento pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. De acordo com a denúncia, o fato ocorreu no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 18 horas, numa fazenda na Estrada da Gameleira, quando o réu utilizou de uma faca para tentar matar sua convivente.

Consta na denúncia que o casal convivia há cerca de oito anos e, no dia dos fatos, o réu teria saído de casa por volta das 11 horas para fazer compras e não retornou. Assim, a vítima saiu em sua procura e o encontrou embriagado num bar próximo a fazenda onde moravam. No local, o réu a ofendeu verbalmente e a agrediu com tapas. Durante o trajeto para casa, ele a teria ameaçado de morte.

Já na residência do casal, após uma discussão, o réu passou a agredi-la fisicamente, com socos, tapas, empurrões e puxões de cabelo, até pegar uma faca, a afiá-la e passar a desferir golpes contra a vítima, com o intuito de matá-la. A vítima sofreu lesões mas conseguiu fugir do local.

O acusado será submetido a julgamento por tentativa de feminicídio qualificada por motivo fútil em situação de violência doméstica e familiar.

Entre os diversos casos de feminicídio do mês, no dia 25 de novembro está pautado o júri de um homem acusado de feminicídio praticado no dia 4 de fevereiro de 2022. O crime teria sido cometido no interior da residência do réu, no bairro Residencial Oliveira, quando teria estrangulado a vítima em razão de ela ter chegado em casa embriagada e xingando-o.

A denúncia descreve que o réu agiu por motivo torpe, com emprego de asfixia, e o delito envolveu violência doméstica e familiar. A filha do casal, de quatro anos, estava na residência durante o crime. O ex-militar é acusado ainda de ocultar o corpo da vítima em um matagal, que só foi localizado dois dias depois. O julgamento será realizado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.

No dia 10 de novembro, vai a julgamento pela 1ª Vara do Tribunal do Júri uma mulher acusada de homicídio qualificado. Consta na denúncia que no dia 13 de janeiro de 2016, na Av. Guaicurus, a ré, acompanhada de uma outra denunciada que faleceu, mataram um homem que teria furtado alguns objetos delas.

Elas teriam solicitado a ele que devolvesse os objetos e, após a negativa, começaram a agressão com pedaços de madeira, atingindo principalmente a região da cabeça da vítima, que foi socorrida, mas morreu no dia 16 de janeiro de 2016. O crime teria sido cometido por motivo torpe.

Ao todo, estão pautados 11 júris populares para o mês de novembro no Fórum de Campo Grande.