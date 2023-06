Manoel Gomes é um fenômeno raro da internet. O cara viralizou com a música “Caneta Azul” e emplacou uma sequência de vídeos que cativou o público, principalmente jovem e infantil. O show do cantor em Campo Grande nesse sábado (03) estava lotado e com fãs vibrando pelo ídolo. Bora conferir essa resenha? Dá o play aí.

CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS