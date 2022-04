Algo raro aconteceu as 11h42 desta última terça-feira. Júpiter, o planeta que rege o otimismo, a expansão , e que rege o signo de peixes na astrologia clássica, se alinhou em grau exato com Netuno, o planeta que rege os mares, as águas, a espiritualidade, e que também rege o signo de peixes na astrologia moderna.

Esses dois planetas se encontram a cada 12 anos em cada signo, mas para esse encontro acontecer no signo de peixes, onde os poderes dos dois planetas estão ampliados, eles demoram 166 anos para se encontrar. Além da raridade que é presenciar esse encontro, ele é cheio de simbolismos e oferece um espetáculo único para quem gosta de observar o céu.

Analisando historicamente, a conjunção desses planetas envolvem grandes revoluções nas religiões, na cultura, na música e na arte. Como netuno rege as águas e júpiter tende a aumentar qualquer tendência, essa conjunção pode trazer até 2023 um ano onde a água pode trazer muitos benefícios e também grandes catrástofes. Isso porque com a água em foco qualquer aumento de volume pode gerar maremotos, alagamentos; e grandes secas podem causar problemas na agricultura e no abastecimento.

Na religião, podemos passar por grandes mudanças pois peixes é o signo da espiritualidade e jupiter aumenta esse potencial. Um ano depois do encontro de Júpiter e Netuno em Peixes, em 1857, nascia na Europa o Espiritismo de Allan Kardec, e por exemplo, algo que viria a revolucionar a religião no mundo todo. Helena Blavatsky também despontava com a Teosofia e a formação da sociedade teosófica.

Uma outra curiosidade é a guerra da Rússia contra a Ucrânia nos dias atuais.

Em 1856, a última vez em que houve essa conjunção foi assinado o Tratado de Paris, que colocou fim à Guerra da Criméia, consagrando a derrota da Rússia diante da Inglaterra e da França, que se tornaram aliados pela primeira vez depois de setecentos anos. Cento e sessenta e seis anos depois, a Rússia volta ao centro das atenções com uma guerra que pode sim obrigar mais paises a se unirem para colocar um ponto final.

Grandes mudanças são aguardadas no mundo nos assuntos que regem esses gigantes que se juntam para trazer grandes transformações no mundo e em nossas vidas pessoais. No nosso cotidiano, os vícios, os exageros, a falta de estabilidade emocional e pés no chão podem se tornar um problema. Haverá dificuldade de atenção, compreensão nas palavras, no que está escrito e o ‘entender’ vai ser mais subjetivo, sentido. Esse encontro pode trazer promessas enormes (Júpiter) de materializações de sonhos (Netuno) onde nem o céu é o limite (Peixes), só não pode se iludir.