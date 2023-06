Feriadão: Detran-MS não terá atendimento nos dias 8 e 9 de junho

Na próxima quinta e sexta-feira (8 e 9) não haverá atendimento ao público no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), assim como os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, conforme o Decreto “E” n° 1 de 5 de janeiro de 2023.

O atendimento presencial volta ao normal na próxima segunda-feira (12) em todas as agências do Estado. Ainda assim, com o avanço tecnológico do Detran-MS nos últimos anos, 95% dos seus serviços estão disponíveis nos meios digitais, no site www.meudetran.ms.gov.br ou pelo aplicativo Detran MS.

Feriado em Campo Grande

Na próxima terça-feira (13), o atendimento ao público volta a ser suspenso, mas somente nas agências de Campo Grande, devido ao feriado municipal, Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade.

Dúvidas quanto a prazos

Segundo a diretora de Veículos do Detran-MS, Priscila de Rezende, o recolhimento de guias não sofre nenhum impacto com os dias de ponto facultativo, diferente da situação de transferência de veículo, em que existe um prazo limite para a troca de registro de propriedade. “O impacto do feriado seria com relação aos ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo) já preenchidos e datas para a transferência do bem. Ou seja, o prazo é de 30 dias. Caso vença no feriado terá a multa de recibo cancelada, se o cliente vier concluir a venda no primeiro dia do retorno dos atendimentos”.

Os motoristas que estão com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, mas dentro do período de renovação, de 30 dias, podem dirigir normalmente. Para renovar o documento é preciso preencher o formulário no site do Detran e fazer um exame médico.