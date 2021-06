O ‘feriadão’ será de tempo firme em Mato Grosso do Sul, conforme a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Nos próximos dias, as temperaturas poderão chegar a 37°C em cidades de MS e a baixa umidade relativa do ar chega 20% em algumas regiões.

Em Campo Grande, neste feriado de Corpus Christi, os termômetros marcarão entre 19°C e 30°C, sem possibilidade de chuva. Não há nenhuma previsão de chuvarada também para o fim de semana na Capital, que será de tempo aberto e calor que poderá bater até 32°C no domingo (6), por exemplo.

No interior, as maiores temperaturas serão registradas no Pantanal, quando em Corumbá e Miranda a previsão é que o calor chegue a 36°C no sábado (5) e 37°C no domingo (6). A orientação, além de não se expor ao forte sol e evitar aglomerações devido à pandemia, é tomar bastante água, pois a umidade relativa do ar nessa região será de mínima de 20%.

O Inmet também pontua que apesar de a temperatura amanhecer de forma amena no Leste de MS, como em Três Lagoas e Aparecida do Taboado, o calor pode chegar a 34°C nas tardes do fim de semana. Uma névoa seca pode encobrir o céu pela manhã nessas cidades, mas o sol predominará durante a maior parte do dia.

Em Dourados e em Ponta Porã, região Sul de MS, o prognóstico também é de calor, com temperaturas variando entre 16°C e 34°C. A umidade relativa do ar também será baixa, com mínima de 20% nessas cidades. Não há previsão de chuva para, pelo menos, os próximos cinco dias.