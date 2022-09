O feriado da independência do Brasil, celebrado nesta quarta-feira (07), contará com três unidades de saúde abertas exclusivamente para a vacinação. Estarão disponíveis as vacinas da campanha para atualização de caderneta, contra a poliomielite e da Covid-19 e Influenza.

A vacinação irá acontecer a partir das 7h30, se estendendo até 17h sem interrupções para o almoço, na UBS Dona Neta, USF Moreninha e UBS 26 de Agosto. Pais ou responsáveis de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade que ainda não foram a uma unidade de saúde para verificar a necessidade de atualizar a caderneta, poderão aproveitar a folga para colocar as doses em dia.

Serão aplicadas também as doses de reforço da vacina via oral contra a poliomielite. “As crianças entre 1 e 4 anos devem ser vacinadas indiscriminadamente, mesmo se tiverem recebido um ou mais reforço da vacina há pelo menos 30 dias”, complementa o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Para ele, é de suma importância que se aproveite o feriado para atualizar a caderneta, uma vez que assim é possível evitar doenças graves. “O país não registra casos novos de poliomielite há cerca de 30 anos, mas o vírus ainda é circulante em outros países, o que ainda é representa um risco à saúde pública”, explica.

Prorrogação da Campanha

Nesta terça-feira (06), o Ministério da Saúde comunicou a prorrogação até o dia 30 de setembro das campanhas de vacinação vigentes, uma vez que, adesão teria sido muito baixa em todo o país. Em Campo Grande, apenas 12,7% do público alvo da campanha contra poliomielite foi vacinado, o que corresponde a 7.290 crianças vacinadas.

Já na campanha multivacinação, que abrange crianças e adolescentes até 14 anos, foram 12.773 vacinados, um total de 24.309 doses aplicadas. Por mais que nesta campanha não haja uma meta a ser atingida, por se tratar de atualização da caderneta, a procura ainda é considerada muito baixa.

Covid-19 e Influenza

As crianças que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 poderão iniciar o esquema vacinal simultaneamente com outros imunizantes. A dose também estará disponível para os outros públicos e para quem já cumpriu o intervalo entre doses recomendo pelos fabricantes da vacina.

Quem tem 12 anos ou mais e já completou o esquema primário de vacinação há pelo menos quatro meses poderá receber o primeiro reforço. O intervalo é o mesmo para quem tomou a terceira dose e tem 35 anos ou mais, é trabalhador da saúde ou tem 18 anos ou mais e possui algum imunocomprometimento grave.