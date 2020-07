No início de julho, Fernando e Sorocaba atenderam aos milhares de pedidos que recebem quase que diariamente dos fãs e admiradores e lançaram um álbum só com músicas antigas que fizeram parte da história dos sertanejos. O compilado recebeu o nome de ‘Antigas do Fernando e Sorocaba – Vol. 01’ e está disponível em todos os aplicativos de música. Durante a última “Live Quadro”, os sertanejos gravaram três clipes de canções pertencentes ao álbum e todos foram divulgados hoje (24). As faixas em questão são: “Consequências de Te Amar”, “Força de Um Furacão” e “Máquina do Amor” e os vídeos podem ser assistidos no canal oficial da dupla no Youtube.

No domingo, 26 de julho, a dupla faz mais uma transmissão ao vivo em prol do Hospital de Amor – Hospital do Câncer de Barretos. Dessa vez, o local escolhido como cenário para a live é uma antiga pedreira, localizada no interior de São Paulo. Conhecidos por toda irreverência e inovação em seus projetos e carreira, a Live ‘A Rocha’ promete romper barreiras e surpreender mais uma vez. Além de uma formação rochosa com mais de 10 metros de altura, um pequeno lago natural de cor verde esmeralda, que contorna as pedras, também irá compor a paisagem que fará parte do cenário da live. A transmissão acontece no canal oficial da dupla no Youtube, a partir das 16h do dia 26 de julho. Você pode acessar o canal da dupla Fernando e Sorocaba no Youtube através do link: bit.ly/YouTubeFeS.